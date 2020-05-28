Google раздает по тысяче долларов работникам, работающим из дома

Корпорация Google тоже оставляет своих работников и в дальнейшем работать удаленно. Большинство из них смогут работать из дома минимум до конца года. Компания даже выплатит им по тысяче долларов для покупки оборудования на дом.

Как заявил CEO Google Сундар Пичаи в официальном блоге компании, некоторым из работников таки придется вернуться в офис. Кто именно должен вернуться к офисной работе в компании сообщат 10 июня.

К теме Рабочее место будущего: как видят удаленную работу в Facebook

При этом, тем работникам, у которых нет нужды возвращаться на рабочие места, компания даже рекомендует оставаться дома. Именно поэтому и выплатит финансовую компенсацию для оборудования.

План Google

Всего в июле Google планирует вернуть в офис 10% своих работников. Уже в начале сентября загруженность их офисов должна достичь 30%. Также в компании отмечают, что будут соблюдать строгие меры безопасности, в частности соблюдение социального дистанцирования и регулярная санитарная уборка.

Также сотрудникам нужно будет согласовывать график посещения офисов, чтобы избежать пребывания многих людей одновременно в офисе.

Решения Facebook и Twitter

Интересно, что Twitter вообще не настаивает на том, чтобы их сотрудники возвращались в офисы. Они могут продолжать работать удаленно на постоянной основе.

К похожему решению пришли и в Facebook. Там планируют перевести половину своих сотрудников на удаленную работу в течение 5 – 10 лет. Недавно корпорация провела опрос, который показал, что 40% из их рабочих хочет продолжать работать удаленно.