Google разработала сенсорный кабель для управления устройствами: видео

Сенсорным дисплеем и даже корпусом современного пользователя не удивить, но инженеры Google пошли еще дальше. Недавно компания представила концепцию разумного кабеля, с помощью которого можно управлять устройствами, не прикасаясь к ним. Например, переключать треки и регулировать уровень громкости при прослушивании музыки, просто прикоснувшись к кабелю во время зарядки.

Согласно анонсу, взаимодействие с гаджетами предполагается осуществлять с помощью прикосновений к проводу. В основу концепции легла технология спиральной чувствительной матрицы (HSM), реализованная в оболочке кабеля, состоящий из электропроводящих текстильных нитей с функцией передачи и приема сигналов для управления различными устройствами.

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Как будет работать сенсорный кабель

Например, одно нажатие на кабель остановит воспроизведение трека, двойное – переключит на следующий, а небольшое скручивание сможет отрегулировать громкость. Примечательно, что считывание происходит на любом отрезке шнура, поскольку функциональность нитей поддерживается по всей длине устройства.

Видео демонстрирует работу сенсорного кабеля:

Для детальной отработки жестов было привлечено 12 исследователей, чтобы учесть индивидуальные анатомические особенности разных пользователей. Интеллектуальное "обучение" кабеля позволило реализовать восемь жестов, точность распознавания которых составила 94%. По словам разработчиков, результат их удовлетворил, особенно с учетом того, что сенсорная матрица получила всего восемь электродов.

Когда появится подобный гаджет

Дата появления первых коммерческих решений на базе новой технологии пока не объявлена.

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