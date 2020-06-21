Google создал дудл по случаю Дня отца: для пап можно создать открытку
21 июня отмечают День отца. По случаю праздника компания Google создала оригинальный дудл.
Дети могут создать открытку
С помощью дудла можно создать оригинальную открытку и сразу послать ее – через Твиттер, Фейсбук или электронную почту.
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Приветствие можно виртуально украсить – сердечками, пуговицами, цветами, ракушками. Варианты должны понравиться, как сыновьям, так и дочерям, которые хотят поздравить своих пап.
Можно создать открытку с помощью дудла / Скриншот Google
Созданное поздравления можно сразу отправить / Скриншот Google
Когда в Украине празднуют День отца?
- День отца в Украине отмечают в третье воскресенье июня.
- Официально праздник ввели Указом Президента с 18 мая 2019 года.
- День отца ввели для "обеспечения благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества", а также "повышения статуса мужчины как отца в процессе воспитания детей".
- В 2020 году День отца выпал на 21 июня.