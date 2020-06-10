В начале года Google анонсировала функцию Play Asset Delivery, которая призвана ускорить загрузку "тяжелых" мобильных игр из фирменного магазина приложений. Наконец, компания объявила о доступности нового метода быстрой загрузки и рассказала подробности об особенностях его работы.

С помощью Play Asset Delivery разработчики могут выбрать, какие именно элементы приложения должны быть загружены на устройство пользователя, а какие можно сделать необязательными для установки, рассказывает androidpolice.

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Как это работает

Формат публикаций Android App Bundle позволяет разбить ресурсы на отдельные пакеты (текстуры, звуки и т.д.) для быстрой загрузки через Google Play.

Кроме того, растет и скорость загрузки обновлений для приложений, а если апдейт понадобится во время игровой сессии, пользователь сможет на лету скачать нужные файлы без перехода в интерфейс Google Play и не закрывая клиент самой игры.

Секрет метода заключается в том, что теперь приложения будут загружать только те файлы, которые нужны для работы на конкретных моделях смартфонов. Раньше нужно было загружать всю библиотеку полностью.

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Когда функция заработает

Здесь все зависит от разработчиков. Они уже могут воспользоваться новым методом загрузки приложений в своих играх. Сейчас о поддержке нового формата для своих релизов заявили издатели Gameloft и RV AppStudios. Функция Play Asset Delivery уже доступна для всех разработчиков.