После релиза четырех предыдущих сборок Android 11 для разработчиков, компания Google представила пользовательскую бета-версию мобильной ОС. Новейшая ревизия "зеленого робота" получила ряд полезных функций и нововведений по сравнению с предыдущими сборками. Android 11 уже доступна для скачивания.

Новая версия Android 11 получила немало обновлений как функциональных так и внешних сообщает 9to5google.

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Новые возможности Android 11

"Пузыри" для мессенджеров

Одним из наиболее заметных изменений стала функция "пузырей" для всех мессенджеров. Теперь активный разговор будет выводиться в виджете на экране смартфона. При нажатии на виджет можно ответить на новое сообщение и затем свернуть его в небольшую иконку, которая "висит" поверх активного окна.

Меню запущенных приложений

Подверглось изменениям и меню недавно запущенных приложений, под которым появились три новые кнопки: "скриншот", "выделить" и "поделиться". Кроме того, доступен ранее только в смартфонах Samsung или OnePlus встроенный инструмент для записи экрана стал в Android 11 системной функцией для всех устройств, которые ее поддерживают.

Конфиденциальность

Особое внимание в новой версии ОС разработчики уделили конфиденциальности. Речь о одноразовые разрешения, позволяющие ограничивать доступ приложений к микрофону устройства, камеры и его расположение. Кроме того, эти разрешения теперь автоматически сбрасываются, если приложение не использовался в течение длительного периода времени.

Упрощенная работа со скриншотами

Также у Android 11 упростили взаимодействие со скриншотами. Сделанный снимок экрана появляется в виде маленького прямоугольника в левом нижнем углу, после чего его можно сразу отправить с помощью кнопки "поделиться" или предварительно отредактировать.

Система рекомендаций

Еще одной особенностью Android 11 стала система рекомендаций, выводящая ссылки часто используемых приложений на главный экран. После загрузки и установки бета-версии ОС пользователь получит уведомление с просьбой включить предлагаемые приложения на главном экране. В числе прочих нововведений стоит отметить обновленный мультимедийный плеер и пользовательское планирование темного режима оформления.

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Где доступна бета-версия Android 11

Android 11 уже доступен для смартфонов линейки Google Pixel начиная с модели Pixel 2 и новее.