Google анонсировала изменения в Play Store

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Google анонсировала изменения в Play Store
Google анонсировала изменения в Play Store / mobilesyrup.com

В магазине приложений Google представлены тысячи игр и приложений, однако поиск в Google Play оставляет желать лучшего. Чтобы облегчить жизнь пользователям, "корпорация добра" анонсировала обновление фирменного магазина.

Что известно о новой функции? Как сообщает Android Police, обновленная консоль для разработчиков получила функцию добавления тегов, по которым пользователи смогут быстро фильтровать результаты поиска по магазину.

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Для описания приложений разработчики смогут добавлять до пяти меток или фраз. Авторам программ советуют менять их только в случаях, если они "вносят существенные коррективы в контент или функциональность программы".


Как  будет выглядеть тегирование в Play Store

По мнению Google, это поможет алгоритмам Play Store определить, в какой категории разместить приложение и как сравнивать его с другим программным обеспечением в магазине компании.

Дата релиза функции. Новая функция дебютировала около недели назад, дата релиза системы тегов будет объявлена позже.


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Теги: Техно Google Play Google Приложения Интернет
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