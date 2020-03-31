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Google анонсировала редизайн интерфейса браузера Chrome

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Иллюстративное фото / Unsplash

В процессе интернет-серфинга пользователям приходится не только листать веб-страницы, но и постоянно взаимодействовать с различными элементами, вроде выпадающих или маркированных списков, а также с дополнительными меню или формами. Чтобы сделать навигацию комфортнее, Google изменит интерфейс новой версии браузера Chrome – впрочем, испытать нововведение можно уже сейчас.

Главные изменения будут заметны в элементах управления внешний вид которых зависит от операционной системы. В связи с этим пользователи нередко сталкиваются с ситуацией, когда стандартные элементы навигации на открытой веб-странице выбиваются из общего дизайна. Новая версия Chrome приведет их внешний вид к единому стилю оформления, отмечает 9to5google.

Важно Фейковые обновления Google Chrome позволяют хакерам получить доступ к вашему компьютеру

Унифицированный дизайн для каждой системы

Как уверяют представители Google, все стандартные чекбоксы, кнопки, текстовые поля, индикаторы прогресса, ползунки и меню, которые раскрываются, будут выполнены в плоском дизайне. Кроме того, интерфейс программы станет более "дружественным" к устройствам с сенсорными экранами.


Браузер Chrome получит изменения в дизайне интерфейса / Google

По умолчанию новый дизайн получит Chrome 83, релиз которого предварительно запланирован на середину мая. Для активации указанного стиля оформления в бета-версии Chrome 81 можно использовать специальные настройки с помощью команды chrome://flags/#form-controls-refresh в адресной строке и активации пункта меню Web Platform Control updated UI в окне настроек.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Интернет Google Google Chrome
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