Google, Apple и Amazon объединились, чтобы сделать умные дома безопаснее

Несмотря на конкуренцию в области разработок цифровой электроники, Google, Apple и Amazon объявили об объединении. Компании заключили соглашение по разработке общего стандарта совместимости для ряда своих устройств. В перспективе это даст пользователям возможность не задумываться о марке гаджета, который они покупают при обустройстве системы умного дома.

По данным аналитической компании IDC, в этом году количество устройств для умного дома достигнет 815 миллионов экземпляров - на 23,5% больше, чем в 2018-м. Через пять лет их число увеличится до 1,39 миллиарда, сообщает Gizchina.

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Почему это стало проблемой

Разнообразие таких устройств, привязанных к экосистемам разных производителей, создает сложности для пользователей - например, при покупке умного замка необходимо выяснить, поддерживает ли он Amazon Echo, Google Home или Apple HomeKit.

Такая ситуация не устраивает и сами компании. Сейчас им приходится привязывать новые устройства к определенной экосистеме еще на этапе разработки. Сообщество Project Connected Home over IP призвана выработать общие требования для устройств в системе умных домов.

В будущем соответствующий логотип будет печататься на коробках с электроникой, сообщая покупателям о совместимости определенных продуктов с любым из центральных шлюзов компаний-партнеров.

Как это работает

Проект построен на общей уверенности, что устройства для систем умного дома должны быть безопасными, надежными и незаметными в использовании. Он основан на интернет-протоколе (IP) и направлен на обеспечение связи между устройствами умного дома, мобильными приложениями и облачными сервисами, и на то, чтобы определить набор сетевых технологий для идентификации устройств.



Единственная экосистема сделает устройства Smart Home безопасными и надежными

Участники

Кроме Google, Apple и Amazon, участвовать в разработке стандартов новой инфраструктуры намерены и компании, входящие в ZigBee Alliance - Samsung SmartThings, Schneider Electric, Signify (Philips Lighting), IKEA, NXP Semiconductors и Resideo.

Первыми проходить сертификацию начнут детекторы дыма, умные замки и розетки, системы сигнализации, отопления, вентиляции и кондиционирования. В дальнейшем компании планируют расширить сферу деятельности.

Предыдущие спецификации нового стандарта будут опубликованы в следующем году.

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