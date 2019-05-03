Google автоматически будет удалять историю местоположений

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Google автоматически будет удалять историю местоположений
/ The Verge

Google добавит в свои сервисы новую функцию, которая позволит автоматически удалять историю локаций. Отметим, что места автоматически будут удаляться через несколько месяцев.

Что нового появится? Как сообщает The Verge, Google предлагает пользователям выбрать одну из двух автоматических настроек: удалять информацию о местах пребывания через 3 или 18 месяцев. Также остается функция удаления истории вручную.

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Это касается также истории локаций, которая хранится в браузере и приложениях.

Когда заработает новая функция? В Google заявляют, что внедрят эту функцию по всему миру в ближайшие недели.

Однако еще в прошлом году сообщалось, что Google будет продолжать отслеживать местонахождение пользователей даже при отключении в настройках "истории местоположений".

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