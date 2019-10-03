Google будет предупреждать пользователей, если пароль легко взломать

Корпорация Google запускает новую функцию. Она имеет название Password Checkup и будет предупреждать пользователей о том, что их пароли легко взломать.

Как сказано в блоге компании, функцию запустили 2 октября. Password Checkup предложит пользователю изменить пароль, который система сочтет ненадежным.

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Также пользователей будут предупреждать о том, что они используют одинаковый пароль для нескольких аккаунтов, а это тоже опасно.

Кстати, проверить надежность паролей можно на сайте passwords.google.com или в специальном приложении для Android. В Google также отметили, что планируют по умолчанию встроить проверку паролей в браузер Chrome.

Почему это важно? Хоть большинство пользователей знают об опасности потери персональных данных, но продолжают использовать простые пароли, которые легко запомнить. В частности, одними из самых опасных, при этом наиболее популярных являются пароли "123456"и "qwerty". Также эксперты по кибербезопасности предупреждают пользователей от использования пробела вместо пароля.

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