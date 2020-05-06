Google Chrome на ПК получит популярную функцию Android 10

Вместе с операционной системой Android 10 компания Google представила и функцию Live Caption. Похоже, что совсем скоро она заработает в полноценной версии браузера от Google для персональных компьютеров.

Сейчас функция Live Caption доступна только в тестовой сборке браузера под названием Canary, сообщает Tech Dows.

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Что делает Live Caption

Суть работы функции максимально проста: она преобразует речь в текст, причем работать это должно и в YouTube, и в музыкальном плеере и даже в мессенджерах и для этого даже не нужно подключение к интернету. Хотя пока, конечно, работает это все лишь на английском.



Работа Live Caption на Android

Как можно попробовать Live Caption в Google Chrome

В сборке браузера Chrome Canary функция Live Caption уже появилась, правда, даже в этом случае включать ее придется вручную в настройках программы.

Запустить последнюю версию Chrome Canary 84.0.4136.2 или выше;

Посетите страницу chrome://flags.

Найдите в настройках Live Caption, выберите Вкл.



После этого функция в браузере Google Chrome будет работать

Стоит также отметить, что доступна Live Caption на всех основных настольных платформах: Windows, Linux и macOS.

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