Google Chrome получил новую полезную функцию: детали

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Google Chrome получил новую полезную функцию
Google Chrome получил новую полезную функцию / unsplash

Недавно в браузере Chrome появилась возможность отправки ссылок с десктопной версии приложения на мобильные устройства. Google решила расширить возможности этой функции и облегчила пользователям звонки на найденные номера.

Что известно о новой функции? В последней бета-версии Chrome (v78) появилась возможность передать телефонный номер с сайта, открытого на персональном компьютере, прямо на мобильное устройство, сообщает Android Police.

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Как она работает? При нажатии на телефон в адресной строке браузера появится окно с предложением совершить звонок с использованием смартфона. Номер также можно выделить и нажать на него правой кнопкой мыши, после чего в контекстном меню выбрать, с какого устройства вы хотите сделать звонок.


В Google Chrome появится функция передачи номера с десктопа на смартфон

Отправив номер на гаджет, на последнем можно увидеть сообщение, нажать на него и тут же позвонить. Таким образом, пользователю не нужно вручную набирать цифры на смартфоне.


Новая опция заработает с обновлением Google Chrome

Как включить? Эта функция должна быть включена по умолчанию в последних выпусках Chrome. Если же она не появилась, то нужно в адресной строке ввести chrome://flags/#click-to-call-context-menu-selected-text и принудительно включить опцию.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Google Chrome Google Интернет
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