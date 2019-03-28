Google Chrome получит приятное обновление: детали

Новая версия браузера Google Chrome получит целый ряд улучшений для настольных и мобильных платформ. Кроме того, Chrome 74 будет иметь особенность специально для девайсов, работающих под управлением Windows 10.

Что нового появится в Google Chrome? Как сообщает Softpedia, Chrome 74 будет адаптироваться к визуальному стилю оформления, который используется в операционной системе. Иначе говоря, тема оформления браузера будет автоматически подстраиваться под темную или светлую тему "десятки".

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Также в Chrome 74 появится возможность отключать анимацию при просмотре контента. Это позволит устранить неприятный эффект параллакса при прокрутке страницы. Кроме того, в Google Chrome новой версии появятся параметры, предотвращающие автоматическую загрузку данных. Это позволит избежать проникновения в целевую систему вирусов.

Когда ждать обновления? Сообщается, что бета-версия Google Chrome 74 уже доступна, так что тем, кому не терпится попробовать новинку, ее можно скачать по ссылке. Стабильная же версия появится 23 апреля.

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