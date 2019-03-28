Google Chrome получит приятное обновление: детали

72 Читати новину українською
Google Chrome получит приятное обновление
Google Chrome получит приятное обновление / Getty Images

Новая версия браузера Google Chrome получит целый ряд улучшений для настольных и мобильных платформ. Кроме того, Chrome 74 будет иметь особенность специально для девайсов, работающих под управлением Windows 10.

Что нового появится в Google Chrome? Как сообщает Softpedia, Chrome 74 будет адаптироваться к визуальному стилю оформления, который используется в операционной системе. Иначе говоря, тема оформления браузера будет автоматически подстраиваться под темную или светлую тему "десятки".

Читайте также: Назвали самую популярную соцсеть среди молодых украинцев

Также в Chrome 74 появится возможность отключать анимацию при просмотре контента. Это позволит устранить неприятный эффект параллакса при прокрутке страницы. Кроме того, в Google Chrome новой версии появятся параметры, предотвращающие автоматическую загрузку данных. Это позволит избежать проникновения в целевую систему вирусов.

Когда ждать обновления? Сообщается, что бета-версия Google Chrome 74 уже доступна, так что тем, кому не терпится попробовать новинку, ее можно скачать по ссылке. Стабильная же версия появится 23 апреля.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
В страшном ДТП погиб чемпион Украины по кикбоксингу Александр Власенко
сегодня
1547
Теги: Новости Техно Техно Интернет Windows 10 Google Chrome Google
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Фото на Huawei P30 Pro – как снимает "лучшая камера на рынке"
27 марта 15:03 Фото на Huawei P30 Pro – как снимает "лучшая камера на рынке"
185
Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представили официально: характеристики и цена
26 марта 17:18 Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представили официально: характеристики и цена
450
Презентация новых смартфонов Xiaomi в Киеве: как это было
26 марта 14:03 Презентация новых смартфонов Xiaomi в Киеве: как это было
173
Бюджетный смартфон Xiaomi Mi Play официально представили в Украине
25 марта 19:46 Бюджетный смартфон Xiaomi Mi Play официально представили в Украине
260
Весенняя презентация Apple 2019: что представила компания
25 марта 18:56 Весенняя презентация Apple 2019: что представила компания
695
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук