Google Chrome с обновлением станет еще безопаснее

В обновленной версии браузера Google Chrome появилась функция предупреждения относительно "похожих URL-адресов". В будущем разработчики планируют расширить возможности популярного браузера и "научат" его блокировать опасные похожие адреса.

"Похожими URL-адресами" в компании обозначают адреса вроде go0gle.com, которые перенаправляют пользователя на поддельный домен. Разумеется, в большинстве случаев браузер просто выдаст ошибку и сообщит, что сайт не найден. Однако в некоторых ситуациях на таком адресе может размещаться поддельный или мошеннический сайт, используемый для фишинга, сообщает Softpedia.

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К слову, браузер Google Chrome уже умеет сообщать об обнаружении поддельных сайтов, однако в будущем поведение программы изменится.

Как это будет работать? Сообщается, что в следующих стабильных обновлениях, может даже в Chrome 73, новая функция даст возможность пользователю загрузить веб-сайт, но при этом выводит сообщение в верхней части экрана. Сообщение будет иметь вид: "Вы хотели перейти" и варианты безопасных сайтов.



Google Chrome будет предлагать варианты безопасных сайтов

Поисковый гигант в настоящее время тестирует эту функцию в составе сборников Canary, которые являются ранними версиями будущих обновлений Chrome, и, если все будет работать правильно, очень скоро новая возможность появится в более стабильных версиях браузера.

Что нового появится в Google Chrome? Также ожидается возможность автоматической проверки введенных адресов, для которой будут использоваться похожие предупреждения. Иначе говоря, система сообщит о том, что сайт потенциально опасен, еще до нажатия кнопки Enter и перехода на него. Однако сроков появления этой возможности пока не называют.

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