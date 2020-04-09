Google добавила в Chrome функцию группирования вкладок: как ее активировать

Несмотря на то меньше месяца назад Google объявила о временной остановке обновлений для Chrome, сегодня ночью компания выпустила очередное обновление браузера под номером 81. Сейчас апдейт распространяется постепенно и может быть недоступен большей части пользователей, однако уже сейчас известно об изменениях, которые принесет обновление.

В этом обновлении Google сосредоточилась в основном на исправлении багов и критических уязвимостей, но не обошлось и без функциональных нововведений. Жаль только, что пока известно только об одном – группировании вкладок.

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Как группировать вкладки в Chrome

Откройте Chrome, перейдите в контекстное меню и нажмите на кнопку установки обновления (не исключено, что обновление установилось автоматически в фоновом режиме);

Откройте несколько ссылок, затем наведите курсор на одну из них, нажмите "Добавить в новую группу";

Повторите этот шаг с другими вкладками, которые хотите сгруппировать, однако теперь надо выбирать "Добавить в существующую группу";

Все коллекции вкладышей будут разделены цветными кружочками, цвет которых, при желании, вы можете изменить самостоятельно.



Если обновление установилось, или функция активирована, меню будет выглядеть так

Из-за того, что обновление Chrome 81 распространяется постепенно, высока вероятность, что оно к вам еще не добралось. Однако, испытать функцию группировки вкладок можно и так. Для этого придется активировать ее в меню с экспериментальными функциями.

Введите в адресной строке адрес chrome://flags ;

; Найдите параметр Tab groups и в контекстном окне выберите действие Enabled ;

и в контекстном окне выберите действие ; Нажмите на синюю кнопку перезагрузки в нижней части экрана.

Пошаговая активация функции, если Chrome еще не обновился

Что делать с вкладками

Вопрос удобства такого решения Google ситуативный. Все зависит от того, как вы пользуется браузером. Некоторые не держат открытыми более 5-7 вкладок, другие же могут одновременно работать с 15-20 вкладками и даже больше. В таком случае отсортировать их в несколько групп по цвету и названию может быть очень удобным решением.

Пока неизвестно, окончательная ли это версия новой функции. Вполне возможно, что Google продолжит ее улучшать.

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