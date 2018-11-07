Google, есть проблемы снова: пользователи жалуются на новое устройство для Pixel 3

Компания Google вместе со смартфонами Pixel 3 презентовала также свою первую беспроводную зарядную станцию Pixel Stand. Правда, с последней у некоторых пользователей возникли проблемы.

Дело в том, что с помощью Pixel Stand можно не только заряжать смартфон – имеет это устройство и еще ряд функций. К примеру, если установить на станцию телефон, то она может включить режим фоторамки, календарь и тому подобное.

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Правда, у некоторых пользователей с ней возникли проблемы. Как сообщили владельцы Pixel Stand на форуме Android Central, во время установки смартфона на станцию, к примеру, не активируется режим фоторамки, хотя в настройках все выбрано правильно.

Некоторым все же удалось все решить, банально перезагрузив телефон, но через некоторое время проблема вернулась снова. Относительно решения этого вопроса в техподдержке Google, то пока все безуспешно.

Насколько массовой является эта проблема, сказать сложно, ведь и объемы продаж Pixel Stand – намного меньше, чем у смартфонов. Специалисты предполагают, что проблема скорее всего программная, поэтому Google решит ее обновлением программного обеспечения.

Напомним, пользователи также жалуются на еще одну "монобровь" на некоторых смартфонах Pixel 3 XL, которая появилась из-за сбоя программного обеспечения. В Google, со своей стороны, заявили, что они знают об этой проблеме и заверили, что работают над ее решением.

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