Google готовит интересное обновление для своего приложения "Фото"

В течение нескольких последних месяцев компания Google выпустила ряд новых функций для фирменного сервиса "Фото". Кроме возможности отмечать людей на снимках, обмениваться фотографиями и легко переключать учетные записи, поисковик готовит еще одну опцию, которая связана с видео.

Что известно об обновлении

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Речь идет о возможности масштабирования видеоролика прямо во время воспроизведения, сообщается на сайте XDA-Developers.

Суть такого нововведения в том, что приложение позволяет выполнять с видео такие же операции, как и со статической фотографией, что раньше было недоступно. В частности, приближение объекта на ролике не требует остановки или нажатия на паузу. Это позволяет просмотреть различные моменты вблизи.

Сейчас нововведение проходит тестирование и доступно только ограниченному числу пользователей, которые обновили приложение "Google Фото" до версии 4.33.

Дата выхода

Компания не прокомментировала точную дату выхода апдейта, в котором масштабирование видеороликов будет включено по умолчанию для всех.

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