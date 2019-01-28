Google готовит к выпуску загадочные новинки: что о них известно

Компания Google планирует весной представить не только обновленную операционную систему Android Q. Известный инсайдер обнаружил упоминание двух загадочных устройств в документации Android Open Source Project (AOSP).

Устройства получили название Medaka и Salmon. Ранее сообщалось, о еще два гаджета (Bonito и Sargo), которые имеют отношение к линейке Google Pixel. Итак, в новой утечке говорится о других устройствах, передает 4PDA.

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Вероятно, один из них – умные часы Pixel Watch. На это указывает и тот факт, что разработчики, упомянутые в комментариях к коду AOSP, числятся в команде, которая ответственна за разработку Wear OS.

Когда Google представит новые гаджеты? Не исключено, что новинки представят на ближайшей конференции Google I / O, которая пройдет с 7 по 9 мая.

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