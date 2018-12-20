Google и Facebook оштрафовали на полмиллиона долларов: в чем дело

79 Читати новину українською
Google и Facebook выплатят штраф из-за политической рекламы
Google и Facebook выплатят штраф из-за политической рекламы / Фото из открытых источников

Суд штата Вашингтон обязал компании Google и Facebook выплатить 455 тысяч долларов. Корпорации обвиняют в том, что они не сохранили на своих ресурсах записи о заказчиках политической рекламы.

Эту информацию опубликовало издание АР.

Так, генпрокурор штата Боб Фергюсон заявил, что Google должен выплатить 217 тысяч, а Facebook 238 тысяч долларов за двумя судебными исками, в которых компанию обвиняют в несоблюдении законов штата о прозрачности политических объявлений.

Читайте также: Гендиректор Mozilla раскритиковал инициативу Microsoft

В частности, по свидетельству обвинения, кандидаты на политические должности и политические комитеты заплатили за размещение политической рекламы Google 1,5 миллиона долларов, а Facebook – 5,1 миллиона долларов.

В Facebook уже заявили, что компания довольна урегулированием дела и намеренна в дальнейшем выполнять требования штата.

Напомним, дело в отношении Facebook и Google в штате Вашингтон было заведено в апреле после жалобы группы жителей штата. Компании обвинили в том, что с 2013 года они не выполняли требование о сборе, хранении и публикацияи информации о заказчиках политической рекламы на интернет-ресурсах.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Google Facebook IT-бизнес
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самое захватывающие игры 2018 года
19 декабря 18:00 Самое захватывающие игры 2018 года
Михайло Года 189
Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
18 декабря 20:16 Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
1082
Lenovo представила бюджетный смартфон Lenovo Z5s: характеристики и цена
18 декабря 19:06 Lenovo представила бюджетный смартфон Lenovo Z5s: характеристики и цена
442
Lenovo Z5 Pro GT: первый смартфон с процессором Snapdragon 855 и рекордной оперативкой
18 декабря 15:08 Lenovo Z5 Pro GT: первый смартфон с процессором Snapdragon 855 и рекордной оперативкой
356
Huawei nova 4: компания официально представила собственный смартфон с "дыркой" в экране
17 декабря 13:09 Huawei nova 4: компания официально представила собственный смартфон с "дыркой" в экране
794
Лучшие смартфоны второго полугодия 2018 года – рейтинг Техно 24
16 декабря 16:08 Лучшие смартфоны второго полугодия 2018 года – рейтинг Техно 24
3228
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук