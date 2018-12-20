Google и Facebook оштрафовали на полмиллиона долларов: в чем дело

Суд штата Вашингтон обязал компании Google и Facebook выплатить 455 тысяч долларов. Корпорации обвиняют в том, что они не сохранили на своих ресурсах записи о заказчиках политической рекламы.

Эту информацию опубликовало издание АР.

Так, генпрокурор штата Боб Фергюсон заявил, что Google должен выплатить 217 тысяч, а Facebook 238 тысяч долларов за двумя судебными исками, в которых компанию обвиняют в несоблюдении законов штата о прозрачности политических объявлений.

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В частности, по свидетельству обвинения, кандидаты на политические должности и политические комитеты заплатили за размещение политической рекламы Google 1,5 миллиона долларов, а Facebook – 5,1 миллиона долларов.

В Facebook уже заявили, что компания довольна урегулированием дела и намеренна в дальнейшем выполнять требования штата.

Напомним, дело в отношении Facebook и Google в штате Вашингтон было заведено в апреле после жалобы группы жителей штата. Компании обвинили в том, что с 2013 года они не выполняли требование о сборе, хранении и публикацияи информации о заказчиках политической рекламы на интернет-ресурсах.

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