Google и Levi's представили умную куртку

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Умна куртка Google и Levi's
Умна куртка Google и Levi's / androidpolice.com

Компании Google и Levi's представили интересный продукт – умную куртку, которую можно синхронизировать со своим смартфоном. Она называется Levi's Commuter X Jacquard By Google.

Об этом пишет Android Police.

Куртка может сообщать о пропущенных звонках. Также с ее помощью можно управлять воспроизведением музыки.

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Кроме того, куртка получила функцию Always Together. То есть она может напоминать владельцу, что он где-то забыл свой смартфон. Или наоборот. Оба гаджеты умеют определять местоположение друг друга. И если вы отошли слишком далеко от того места, где они размещены, то оба начнут напоминать о себе.

Levi's Commuter X Jacquard By Google
Куртка синхронизируется со смартфоном

Цена такой умной куртки 350 долларов (9800 гривен) на американском рынке.

Как работает Levi's Commuter X Jacquard By Google

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Теги: Техно Google Гаджеты
Источник: Техно
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