Google I / O 2019: что это такое, сколько стоят билеты и что представит компания

Скоро начнется ежегодная конференция для разработчиков Google I / O 2019. Среди самых ожидаемых презентаций – бюджетные смартфоны Pixel 3a и Pixel 3a XL, а также новая операционная система Android Q.

Что такое Google I / O?

Отметим, Google I / O – это одна из самых масштабных конференций Google, ведь в ней принимают участие разработчики различных сервисов "корпорации добра". Впервые подобное мероприятие поисковик провел в 2008 году, тогда основными темами Google I / O стали OpenSocial, App Engine, Android, Google Maps API, Google Web Toolkit.

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Название самого мероприятия довольно символично: с одной стороны здесь обыгрывается сочетание единицы и нуля (как символ всего цифрового) и одновременно сокращение от "Input / Output", то есть "ввод / вывод" (что символизирует примерно то же самое, ну или что-то другое, в зависимости от вашей фантазии).



Google I / O 2019 пройдет с 7 по 9 мая

Регистрация на Google I / O 2019 и стоимость билетов

Дата проведения. Google I / O 2019 начнется 7 мая и продлится до 9 мая. Мероприятие проведут в Амфитеатре Shoreline в Маунтин-Вью (штат Калифорния, США). Для тех, кто не сможет посетить мероприятие ежегодной поисковик традиционно будет проводить прямую трансляцию на официальном сайте и YouTube.

Билеты. Google использует систему лотереи и выбирает случайных участников среди тех, кто зарегистрировался на веб-сайте компании. Однако, победителям, которым все таки повезло, все же придется заплатить за билеты, стоимость которых не такая уж и маленькая.

Общий билет на мероприятие обойдется в 1 150 долларов (как стоит новый iPhone Xs); Стоимость для сообщества разработчиков (то есть тех, кто работает над созданием новых продуктов) несколько ниже – 750 долларов; Также можно приобрести "академический" билет стоимостью 375 долларов.

Однако отметим, сейчас регистрация на событие закрыта, и Google уже объявила победителей розыгрыша по электронной почте, поэтому билеты уже не доступны. Те, кто не получил билеты или не имеют возможности попасть в Маунтин-Вью, получили возможность посещать местные Google I/O Extended.

Что компания представит на I / O 2019?

Android Q

На Google I / O 2019 поисковик точно анонсирует новую версию операционной системы Android. Теперь точно известно, что она получит название Android Q. Среди ожидаемых "фишек" новинки: улучшенная функция распознавания лица, запись экрана, аварийная кнопка, кастомизация системы и быстрое отключение всех датчиков. Подробнее об особенностях Android Q вы можете узнать из нашего материала.

Обзор новых функций в Android Q – смотрите видео

Google Stadia

Еще одним громким анонсом станет стриминговый сервис Google Stadia. Заметим, официально компания уже представила новинку, однако на конференции для разработчиков поисковик подробнее расскажет о нем.

Анонс стримингового сервиса Google Stadia – смотрите видео

Stadia начнет работу уже в этом году в более чем 30 странах мира. Стоимость подписки на сервис Google не раскрыл. Новая стриминговая платформа для геймеров предлагает мгновенный доступ к играм без необходимости загружать или устанавливать их.

Google Pixel 3a и Pixel 3a XL

Накануне в сети появилась информация, что "корпорация добра" на Google I / O 2019 также представит "бюджетные" смартфоны Pixel 3a и Pixel 3a XL. В своем анонсе Google отметила, что мероприятие запланировано на 7 мая, в первый день конференции I / O 2019. Какие модели устройств готовятся к релизу производитель не называет, однако надпись "Что-то большое приходит во вселенную Pixel" с большой вероятностью намекает на предстоящий анонс Pixel 3a и Pixel 3a XL.

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По имеющейся информации, ключевыми отличиями новинок от предшественников станет железная начинка и поликарбонатный корпус. Базовый Google Pixel 3a получит 5,6-дюймовый дисплей, а старшую версию под названием Google Pixel 3a XL оснастят экраном диагональю 6 дюймов.

"Сердцем" Pixel 3a станет процессор Qualcomm Snapdragon 670 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти. Pixel 3a XL, по слухам, может обзавестись процессором Snapdragon 710 и 6 ГБ оперативки.

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