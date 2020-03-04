Google I/O 2020: конференцию отменили из-за распространения коронавируса

В связи с эпидемией коронавируса от участия в различных выставках уже отказались многие компании – не стала исключением и Google. Корпорация объявила об отмене масштабной технологической конференции I/O 2020, на которой должна была рассказать о новых функциях Android 11.

Что произошло

Важно: Коронавирус в Украине: в Telegram заработал бот, который следит за количеством больных

Google анонсировала конференцию I/O еще в январе, но по рекомендации медицинских организаций приняла решение об отмене "живого" формата. Заметим, конференция была запланирована на 12 – 14 мая, сообщает 9to5google.

Возврат средств за билеты

До 13 марта проведут возврат средств за билеты, а уже зарегистрированные гости автоматически получат возможность приобрести места на I/O 2021 вне очереди. Компания также намерена "изучать другие способы изменения формата Google I/O для обеспечения лучшей связи с сообществом разработчиков".

Другие мероприятия

Чтобы сгладить негативный экономический эффект от отмены мероприятия, корпорация пожертвует миллион долларов для поддержки малого бизнеса в Маунтин-Вью, распространения информации о коронавирусе и поддержки местных образовательных и благотворительных проектов.

Ранее стало известно, что событие Cloud Next '20, проведение которого планировалось в апреле, пройдет в виртуальном режиме – вероятно, Google I/O 2020 также будет проведена позже в формате онлайн-трансляции.

Что важно знать о коронавирусе Covid-19

Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился в Японию, Южную Корею, на Филиппины, США и ряд стран Европы. Наиболее опасной среди европейских стран стала Италия (северные регионы). Там болезнь обнаружили у 2 502 человек, а умерло от нее 79 больных. На территории Украины пока единственный зафиксированный случай заражения опасным вирусом из Китая, еще три человека могут быть больны.

Covid-19 стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 3 198 человек, в общем заболели 93 160 человек (данные по состоянию на утро 4 марта 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 50 690 человек выздоровели от коронавируса.

Заметим, из-за быстрого распространения болезни уже отменили крупнейшую выставку мобильной электроники MWC2020, которая должна была состояться в конце февраля. Также об отмене конференции F8 объявила и компания Facebook.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно