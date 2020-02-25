Google избавит Android-приложения от навязчивой рекламы

В Google Play не так много действительно опасных вредоносных программ. Подавляющее большинство из них никак не вредят пользователям. Однако многие разработчики злоупотребляют навязчивой рекламой, которая мешает пользоваться приложением. Особенно это касается бесплатных программ и игр, для которых реклама – основной источник монетизации.

Компания Google решила минимизировать количество навязчивой рекламы в приложениях, которая в том или ином виде препятствует использованию устройств.

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Какую рекламу уберут из приложений

Речь идет о рекламе, которая перекрывает собой весь экран, объявления, которые прокручиваются в фоновом режиме и снижают автономность смартфона. Также исчезнут баннеры, которые встраиваются в системные элементы и рассылаются приложениями в виде сообщений с рекомендацией перейти по ссылке и купить что-то или установить какой-то софт.

Сейчас Google уже удалила из Google Play 600 приложений, которые нарушают правила размещения в каталоге, но, судя по всему, этим дело не ограничится.

По развитию инструментов для обмана пользователей мы будем продолжать инвестировать в новые технологии обнаружения и предотвращения возникающих угроз. Это может быть деструктивная реклама, генерация недопустимого трафика и все что угодно. Мы планируем и дальше совершенствовать нашу политику безопасности, делая нашу платформу и экосистему действительно комфортной как для пользователей, так и для рекламодателей,

– заявили в Google.

Чтобы максимально эффективно выявлять программы-нарушители, разработчики компании подготовили специальный набор алгоритмов, основанных на машинном обучении. Они в автоматическом режиме анализируют содержание приложений из Google Play и, в случае выявления признаков "неконтекстной рекламы", как ее называет Google, блокируют им доступ к каталогу.

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