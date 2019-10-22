Google Maps будут предупреждать пользователя, что водитель такси едет не туда

Приложение Google-Карты получило новую полезную функцию. Оно будет предупреждать пользователя или его близких, что такси отклонилось от заданного маршрута на расстояние более 500 метров.

Как информирует XDA-Developers, эта функция получила название Stay Safer.

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Сначала ее представили в Индии. Сейчас функция доступна для жителей США и Нидерландов. После этого Stay Safer должна появится в других странах.

Кого заинтересует? Как говорят в Google, услуга должна особенно пригодиться женщинам, которые сами едут в такси. Также функция должна помешать нечестным водителям, которые попытаются обмануть клиента при оплате по счетчику.

Новая функция Stay Safer

И хоть на отклонения от маршрута могут влиять и объективные обстоятельства – как, например, ремонт дороги, с новой функцией пассажир будет чувствовать себя в большей безопасности. Кроме того, система может передать эти данные друзьям или членам семьи в режиме реального времени.

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