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Google Maps обновил дизайн и добавил новые функции

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Google Maps: новый дизайн и функции / unsplash.com

Мобильному приложению Google Maps исполнилось 15 лет. По случаю праздника Google обновила дизайн сервиса и расширила его функционал.

Как сказано в официальном блоге, ключевым символом для Google Maps был красный пин, или шпилька. Его и взяли за основу нового логотипа.

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Новый дизайн

Обновленный логотип Google Maps вы уже могли заметить на своих смартфонах. Как пояснили в компании, таким образом они хотели показать через новый дизайн эволюцию сервиса – от простого инструмента для поиска маршрутов до сервиса, который помогает исследовать мир.

Google Maps
Google Maps обновил дизайн

Новые функции

Кроме этого, разработчики добавили 5 новых вкладок для быстрого доступа:

  • Что рядом,
  • Регулярно,
  • Сохранено,
  • Добавить,
  • Новости.

Правда, для украинских пользователей доступны только первые две.

День рождения Google Maps: видео

  • Вкладка "Что рядом" позволяет найти информацию о местах поблизости: рестораны, достопримечательности, магазины и тому подобное. Также можно посмотреть оценку пользователей.
     
  • В раздел "Регулярно" можно добавить частые маршруты и увидеть наиболее оптимальный путь с учетом загруженности дорог.
     
  • Вкладка "Сохранено" – пользователи могут добавлять любимые места и делиться отзывами.
     
  • "Добавить" – здесь можно добавлять информацию о посещенных местах: адрес, подробности о состоянии дорог, фотографии и тому подобное.
     
  • "Новости" – здесь размещены рекомендации от экспертов Google. Их можно будет хранить и делиться с друзьями.

Google Maps в Украине доступен с 22 февраля 2010. Поэтому в этом году можно праздновать десятилетие.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Интернет Google Новости Техно
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