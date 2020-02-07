Google Maps обновил дизайн и добавил новые функции
Мобильному приложению Google Maps исполнилось 15 лет. По случаю праздника Google обновила дизайн сервиса и расширила его функционал.
Как сказано в официальном блоге, ключевым символом для Google Maps был красный пин, или шпилька. Его и взяли за основу нового логотипа.
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Новый дизайн
Обновленный логотип Google Maps вы уже могли заметить на своих смартфонах. Как пояснили в компании, таким образом они хотели показать через новый дизайн эволюцию сервиса – от простого инструмента для поиска маршрутов до сервиса, который помогает исследовать мир.
Google Maps обновил дизайн
Новые функции
Кроме этого, разработчики добавили 5 новых вкладок для быстрого доступа:
- Что рядом,
- Регулярно,
- Сохранено,
- Добавить,
- Новости.
Правда, для украинских пользователей доступны только первые две.
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- Вкладка "Что рядом" позволяет найти информацию о местах поблизости: рестораны, достопримечательности, магазины и тому подобное. Также можно посмотреть оценку пользователей.
- В раздел "Регулярно" можно добавить частые маршруты и увидеть наиболее оптимальный путь с учетом загруженности дорог.
- Вкладка "Сохранено" – пользователи могут добавлять любимые места и делиться отзывами.
- "Добавить" – здесь можно добавлять информацию о посещенных местах: адрес, подробности о состоянии дорог, фотографии и тому подобное.
- "Новости" – здесь размещены рекомендации от экспертов Google. Их можно будет хранить и делиться с друзьями.
Google Maps в Украине доступен с 22 февраля 2010. Поэтому в этом году можно праздновать десятилетие.
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