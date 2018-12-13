Google Maps порадует интересными обновлениями: что ожидает пользователей популярного приложения

Google Maps потихоньку обновляется. В частности, приложение уже получило улучшенное боковое меню. Также по-новому здесь отражаются гостиницы – теперь доступно их детальное описание и цены. Кроме того, изменились шрифты в разных вкладках и вид приложения для Android Auto. А сейчас улучшения добрались и до маршрутов.

Как пишет ресурс Android Police, в новом интерфейсе шрифт несколько отличается от старого. Да, здесь синий фон заменили на белый, и этот цвет стал преобладать, правда синий все же фигурирует на отдельных кнопках. Кроме того, после обновления текст и иконки стали серыми.

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Такой вид приложение Google Maps имеет до обновления

Однако некоторые элементы интерфейса переехали в другое место. К примеру, кнопка начала навигации теперь располагается в левом нижнем углу, а не справа. Отличаются и детали маршрутов, правда программа все еще показывает стоимость проезда на такси.

Так изменились карты от Google после обновления

Заметим, что обновление получают пользователи из разных стран мира. Однако, если у Вас есть свежая бета-версия, то это еще не гарантирует наличие апдейта.

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Но это еще не все. Пользователи из 130 стран получили также вкладку "Для Вас", что позволяет отслеживать заведения, которые нравятся владельцу смартфона. К слову, тестирование этой функции началось еще в июне.

Что представляет собой вкладка "Для Вас" в обновленных Google Maps

К слову, недавно пользователи Google Maps получили возможность делиться не только местом своего пребывания, а и сведениями о заряде аккумулятора в устройстве.

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