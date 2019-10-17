Google может "похоронить" VR-гарнитуру Daydream View

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Google может "похоронить" VR-гарнитуру Daydream View
Google может "похоронить" VR-гарнитуру Daydream View / Tech Advisor

В 2016 году вместе с оригинальным смартфоном Pixel компания Google представила гарнитуру виртуальной реальности Daydream View, для которой разработали специальную платформу Daydream. Но всего через три года после запуска поисковый гигант признал проект провальным и решил его "похоронить".

После презентации новых Google Pixel 4 и Pixel 4 XL внимательные пользователи заметили, что эти смартфоны не были добавлены в список поддерживаемых устройств Daydream View, сообщает GSMArena.

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Казалось бы, устройства с одними из лучших на рынке дисплеями с частотой обновления 90 Гц как нельзя лучше подходят для виртуальной реальности. Однако в Google признали, что разработка не снискала должной популярности. Поэтому новые "пиксели" не поддерживаются гарнитурой, а она сама больше не продается.

Мы не увидели ожидаемой популярности Daydream View среди потребителей и разработчиков. Кроме того, с течением времени мы наблюдали снижение интереса к гарнитуре. Поэтому, хотя мы более не продаем Daydream View и не поддерживаем Daydream на Pixel 4, приложение Daydream и сопутствующий магазин приложений будут и дальше доступны существующим пользователям,
– рассказал представитель Google журналистам VentureBeat.

Google также объявила, что больше не будет сертифицировать новые Android-устройства для платформы Daydream. Поддерживаемые смартфоны продолжат работать с гарнитурой, но никаких новых функций компания выпускать не планирует.

Обзор VR-шлема Daydream View – смотрите видео

Не исключено, что уже в следующем году Daydream появится на кладбище "мертвых" сервисов Google.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Новости Техно Гаджеты Google
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