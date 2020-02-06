Google навсегда отключит классический дизайн YouTube

С момента создания популярный видеохостинга YouTube неоднократно кардинально менял дизайн. Последний крупный редизайн сервиса состоялся три года назад. Тогда Google обновила его согласно собственному стилю Material Design. Однако все это время фанаты старого дизайна могли оставаться на классической версии сайта. Вскоре такая возможность исчезнет.

Классическую версию YouTube Google оставила, потому что обновление дизайна платформы в 2017 году было слишком кардинальным и пришлось по вкусу далеко не всем, вспоминает 9to5google.

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Когда "похоронят" классическую версию YouTube

Компания объявила, что уже в марте 2020 года навсегда отключит старый интерфейс платформы. Объясняется это решение тем, что в нем не работает многие новые функции, созданных на основании отзывов самих пользователей.

В старых версиях отсутствуют многие из новых функций и улучшений дизайна, которые мы представили за последние три года, включая самые популярные запросы на основе ваших отзывов. Вот почему старая версия покинет нас в марте,

– говорится в сообщении Google.

Те, кто все еще пользуется старым интерфейсом YouTube на своих компьютерах, начнут получать уведомления с предложением перейти на новый дизайн. Вероятно, в марте это произойдет автоматически.

Вспомним, как менялся дизайн YouTube:



С 2005 года YouTube пережил много изменений

К слову, ранее, на этой неделе Google впервые рассказала, сколько зарабатывает на YouTube. Сервис принес компании 4,72 миллиарда долларов за квартал и 15,15 миллиарда долларов за весь 2019 год. Это на 36% больше, чем в 2018 году.

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