Google назвала дату презентации смартфонов Pixel 4 и Pixel 4 XL

Еще за несколько месяцев до презентации новых смартфонов Google о новинке было известно практически все. В сети уже появился обзор Pixel 4 XL, новинку протестировали в Geekbench и о ней известно практически все, даже дата официального анонса.

Дата презентации. Google Pixel 4 и Pixel 4 XL покажут 15 октября в Нью-Йорке. В рамках мероприятия Made by Google компания также представит обновление других линеек своих устройств, сообщает 9to5google.

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Слоган мероприятия остался прежним: "Посмотри на несколько новых вещей, которые сделал Google". Прямая трансляция презентации будет транслироваться на YouTube.



Google представит новые смартфоны 15 октября

Особенности. Из интересных функций смартфонов Pixel 4 и Pixel 4 XL стоит отметить жестовое управление – результат четырехлетней работы над "радаром" Soli. Новинки также получат продвинутые камеры с фирменным программным обеспечением, дисплеи с частотой обновления 90 Гц, не исключено и появление версии смартфона с 8 ГБ оперативной памяти.

Другие продукты. Среди других ожидаемых анонсов – умная колонка Nest Mini и новая версия лэптопа Pixelbook, под кодовым названием Atlas.

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