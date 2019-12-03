Google назвала лучшие приложения 2019 года

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Google назвала лучшие приложения 2019 года / Фото из открытых источников

Не только Apple подвела итоги 2019 года, компания Google опубликовала собственный рейтинг лучших игр, приложений, телевизионных шоу и фильмов.

Лучшее в Google Play

К теме: Apple объявила самые лучшие приложения и игры 2019 года

Представители Google отметили, что все приложения, игры и фильмы, которые вошли в рейтинг, сумели удивить компанию.

Для определения победителей Google проводила двухнедельное голосование, которое проходило с 11 ноября по 25 ноября.

Другие интересные приложения

Компания также выделила приложение Ablo – сервис, который позволяет найти новых друзей по всему миру.

Отметили разработчики и приложение "Привычки", благодаря которому пользователи могут вырабатывать в себе хорошие постоянные привычки, вроде ежедневной зарядки, медитации и потребления достаточного количества воды.

Посмотреть полный список номинантов можно на официальном сайте мероприятия.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Google Play Google Игры Приложения Новости Техно Техно Интернет
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