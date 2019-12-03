Google назвала лучшие приложения 2019 года
Не только Apple подвела итоги 2019 года, компания Google опубликовала собственный рейтинг лучших игр, приложений, телевизионных шоу и фильмов.
Лучшее в Google Play
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Представители Google отметили, что все приложения, игры и фильмы, которые вошли в рейтинг, сумели удивить компанию.
Для определения победителей Google проводила двухнедельное голосование, которое проходило с 11 ноября по 25 ноября.
- Приложение года: Video Editor – Glitch Video Effects
- Игра года: Call of Duty: Mobile
- Фильм года: Marvel Studios 'Avengers: Endgame
- Книга года: Scary Stories to Tell in the Dark
Другие интересные приложения
Компания также выделила приложение Ablo – сервис, который позволяет найти новых друзей по всему миру.
Отметили разработчики и приложение "Привычки", благодаря которому пользователи могут вырабатывать в себе хорошие постоянные привычки, вроде ежедневной зарядки, медитации и потребления достаточного количества воды.
Посмотреть полный список номинантов можно на официальном сайте мероприятия.
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