Google назвала самые популярные гифки в 2019 году среди пользователей

Компания Google решила не только определить самые популярные приложения и игры, но и опубликовала список GIF-картинок, которые пользовались наибольшим спросом среди интернет-аудитории. С их помощью пользователи передавали собеседнику свои мысли в те моменты, когда слов было недостаточно.

На первой строчке рейтинга самых популярных "гифок" оказался знаменитый инопланетянин из диснеевского мультфильма "Лило и Стич". Маленький пришелец стал символом выражения горести, беспокойства и недовольства во время онлайн-общения.

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На втором месте оказалась анимация с участием популярного комика Джима Керри. Точнее продемонстрировать полное разочарование и уныние ситуации, которая сложилась, пожалуй, не получится.

Замыкает тройку лидеров все тот же Стич, только теперь он стоит под проливным дождем и символизирует малоприятные чувства одиночества и безысходности.

Не обошел стороной список номинантов и других популярных персонажей кино и мультфильмов. С их помощью пользователи выражали самую широкую гамму эмоций: от равнодушия и сарказма к безудержному смеху и смущению.

Google разделила все самые популярные в 2019 году "гифки" на несколько категорий: по частоте использования во всем мире, популярные у жителей США, а также анимации, приуроченные к различным праздникам.

Ознакомиться с другими номинантами можно по этой ссылке.

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