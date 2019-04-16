Google объявила дату презентации бюджетных смартфонов Pixel 3a и Pixel 3a XL

После ряда слухов и масштабных утечек Google объявила дату презентации новых смартфонов семейства Pixel. На официальном сайте компании появился рекламный постер с датой предстоящего события.

Дата анонса. Как сообщает Gizchina, информация об анонсе появилась на промо-странице интернет-магазина компании Google.

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Согласно тексту на баннере, мероприятие запланировано на 7 мая, в первый день коференции I / O 2019. Какие модели устройств готовятся к релизу производитель не называет, однако надпись "Что-то большое приходит во вселенную Pixel" с большой вероятностью намекает на будущий анонс Pixel 3a и Pixel 3a XL.



Google Pixel 3a и Pixel 3a XL представят 7 мая

Особенности. По имеющейся информации, ключевыми отличиями новинок от предшественников станет железная начинка и поликарбонатный корпус. Базовый Google Pixel 3a получит 5,6-дюймовый дисплей, а старшую версию под названием Google Pixel 3a XL оснастят экраном диагональю 6 дюймов.

"Сердцем" Pixel 3a станет процессор Qualcomm Snapdragon 670 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти. Pixel 3a XL, по слухам, может обзавестись процессором Snapdragon 710 и 6 ГБ оперативной памяти.

Несмотря на многочисленные публикации, раскрыли характеристики гаджетов задолго до анонса, Google не спешит подтверждать утечки. Пользователям предлагается только подписаться на рассылку обновлений и ждать официальной информации о смартфонах.

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