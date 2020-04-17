Google "объявила войну" скрытым подпискам в Android-приложениях

Android-приложения с платными подписками и расширенными возможностями давно перестали быть редкостью. Но иногда схема активации таких функций оказывается непрозрачной, и пользователь подключает "премиум-доступ", даже не догадываясь об этом.

Google решила бороться с такими приложениями, поэтому вскоре ситуация со скрытыми платежами улучшится. Поисковик объявил о больших изменениях в политике фирменного магазина, призванные уберечь владельцев гаджетов от "невидимых" подписок, сообщает Android Police.

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Что изменится

Согласно новым условиям публикации в Google Play, разработчики должны указывать, необходима ли подписка для использования всей программы или ее части. Программа также должна в доступной форме раскрывать стоимость подписки и частоту ее продления. При наличии бесплатных пробных версий необходимо ознакомить пользователей с продолжительностью действия временной лицензии, условиями ее отмены до платного продления и ценой полной версии.

Кроме того, незадолго до окончания временной подписки на электронную почту владельцу Android-устройства будет приходить предупреждения о будущем снятия денег со счета. Сообщения поступят и подписчикам, которые оплатили доступ на 3 или 6 месяцев, незадолго до окончания срока действия текущего тарифного плана.

Мы также хотим сообщить активным подписчикам, которые удаляют приложение, о том, что удаление автоматически не отменяет подписку на сервис,

– добавили представители Google.

Компания напомнила разработчикам о новых правилах по запросу приложениями доступа к геолокации в фоновом режиме – для получения этих данных они должны четко объяснить компании и пользователям, зачем их продукту нужны такие разрешения.

Когда начнут действовать новые правила

Измененные правила размещения в Google Play вступят в силу в августе 2020 года для новых приложений, и в ноябре – для уже опубликованных. В случае нарушений указанной политики они будут удалены из магазина.

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