Google обвинили в незаконной съемке бездомных

Компанию Google неоднократно обвиняли в нарушении конфиденциальности пользователей своей продукции. На этот раз поисковик обвинили в незаконной съемке людей, для улучшения алгоритмов распознавания лица в новых смартфонах Google Pixel 4.

Что случилось? Сразу несколько источников заявили, что Google специально отправляла целые команды с целью сбора материала, при этом подрядчики не предупреждали прохожих о том, что ведут съемку, сообщает ресурс Daily News.

Читайте также: Как работает управление жестами на смартфоне Google Pixel 4: видео

Основной их целью, по имеющейся информации, стали студенты и бездомные, которым предлагали "протестировать новое приложение" за подарочный сертификат на 5 долларов. Кроме того, обе указанные категории, как правило, соглашались с заявлением о конфиденциальности, не читая его, и тем самым давали согласие на съемку, а также обработку и хранение снимков.



Google незаконно снимала студентов и бездомных

В связи с тем, что бездомные редко общаются со СМИ, Google выбрала в качестве целевой группы для сбора информации именно этих людей. Разумеется, никто не предупреждал о съемке, а сканирование представили как "селфи-игру". Темнокожим бездомным просто предлагали несколько минут покрутить в руках смартфон, иногда предлагая за это 5 долларов,

– сообщило издание Daily News.

Волонтеры, занятые в сборе цифрового материала, сообщили журналистам, что представители Google запрещали говорить людям о том, что во время "тестирования" ведется съемка. На любые связанные с этим вопросы, по их словам, нужно было отвечать отрицательно, говоря, что компания только тестирует новое приложение.

Вероятное изображение Google Pixel 4

Одной из целей Google источник называет получение как можно большего количества фотографий людей с темным цветом кожи для улучшения работы сканера распознавания лица. Фотографии гаджета, с помощью которого проводилась съемка, попали в сеть – вероятно это именно Pixel 4. Он заключен в жесткий кейс с винтами и защищен от несанкционированного доступа.

Читайте также: Google Pixel Watch: инженеры компании рассказали о будущем смарт-часов

Реакция корпорации. В Google заявили, что действительно собирали информацию для обучения биометрического сенсора, но не давали подрядчикам подобных указаний.

Не исключено, что действия подрядчика приписываются компании, заключившей договор с этой организацией в соответствии с законом,

– отметили представители корпорации.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно