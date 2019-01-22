Google оштрафовали на рекордную сумму

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Франция оштрафовала Google за недотримання закону
Франция оштрафовала Google за недотримання закону / Фото из открытых источников

Во Франции Национальная комиссия по делам информационных технологий (CNIL) и прав человека оштрафовала компанию Google на 50 миллионов евро.

Об этом сообщило издание The Local.

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Причиной такого большого штрафа стало нарушение европейских правил о защите персональных данных. Компания предоставляла пользователям недостаточно сведений при получении согласия на обработку и использование их личной информации.

В комиссии заявили, что Google усложнил пользователям управление настройками о возможности использования их личной информации, в частности, для целевой рекламы.

Люди ждут от нас высоких стандартов прозрачности и контроля. Мы стараемся придерживаться этих ожиданий и требований. Мы изучаем решение для определения дальнейших шагов,
– ответил представитель Google.

Общий регламент по защите данных в Евросоюзе вступил в силу 25 мая 2018. Вскоре активисты, выступающие за защиту частной жизни, обвинили Google в несоблюдении закона. Тогда представители компании поспешили заверить, что обновили свою политику конфиденциальности в соответствии с новым регламентом.

Это первый случай, когда комиссия применяет максимально строгое наказание, допустимое регламентом. В ведомстве заявили, что сумма штрафа оправдана серьезностью нарушений и тем, что они продолжаются.

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Теги: Штрафы Новости Франции Google Интернет Техно
Источник: 24 Канал
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