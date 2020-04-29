Google отчиталась о самых низких темпах роста за 5 лет – акции компании выросли на 7%

Alphabet Inc., что является материнской компанией Google, отчиталась во вторник после закрытия торгов о своих доходах за первый квартал. Прибыль оказалась ниже ожиданий, поскольку пандемия COVID-19 вызвала значительное снижение доходов от рекламы", которое, однако, было меньшим, чем ожидали аналитики. В результате акции компании выросли на 7%.

Компания Alphabet получила за первый квартал прибыль в размере 6,84 миллиарда долларов по сравнению с 6,66 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Аналитики Уолл-Стрит в свою очередь ожидали 7,21 миллиарда, сообщает AP.

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Общая выручка составила 41,2 миллиарда долларов, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики в среднем рассчитывали на показатель в 40,29 миллиарда, или рост на 10,87%.

Рынок рекламы

Продажи рекламы Google составили 33,8 миллиарда долларов, при этом около 73% пришлось на поисковую систему и 12% – на сервис YouTube. В то же время прибыль от поисковой рекламы сократилась на 15-17% в конце марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя аналитики ожидали большего падения.

В целом затраты выросли на 12% по сравнению с прошлым годом и составили 33,2 миллиарда долларов.

Как отчет повлиял на компанию

После публикации результатов первого квартала акции компании взлетели более чем на 3%. Затем они поднялись на 7% во время телефонной конференции, на которой топ-менеджеры Google сообщили о планируемом сокращении расходов.

Затягивание поясов

Сундар Пичай, генеральный директор Alphabet, в начале апреля сделал заявление о сокращении затрат до конца года, начиная с отказа в приеме на работу новых сотрудников. Компания вынуждена была сократить наполовину свой бюджет в сфере маркетинга через низкий спрос на рекламу путешествий и развлечений, которая приносила львиную долю дохода Google. Пічай считает, что первый квартал характеризовался сильным рывком, который быстро сошел на нет из-за эпидемии.

Финансовый директор Alphabet Рут Порат отметила, что в течение первых двух месяцев квартала показатели продаж были высокими, но потом в марте компания столкнулась со значительным замедлением роста доходов от рекламы. Однако, объем рекламы, размещенной на YouTube, вырос на 33,4%, до 4,04 миллиардов, в то время как продажи Google Cloud выросли на 52%, до 2,78 миллиардов.

Мы ожидаем, что второй квартал будет тяжелым для нашего рекламного бизнеса и будет тесно зависеть от макроэкономических показателей,

– сказала она.

Бизнес Google, не связанный непосредственно с рекламой, оставался сильным в течение всего квартала, особенно это касается таких сервисов, как Google Cloud, YouTube и Google Play.

По мнению Рут Порат, это объясняется тем, что в начале кризиса пользователи стремились найти больше информации о коронавирусы и связанные с ним темы.

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