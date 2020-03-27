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Google откажется от важной функции в браузере Chrome

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Фактически со дня выхода браузера Chrome в 2008 году и до этого времени компания Google использует популярный механизм идентификации клиентского программного обеспечения User Agent. Он нужен для отслеживания версии браузера и включения или отключения отдельных функций, которые доступны на сайтах. Однако Google намерен отказаться от этого алгоритма.

Что известно о решении компании

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Решение отказаться от поддержки User Agent со стороны Google связано с желанием компании предоставить пользователям больший контроль над информацией, предоставляемой веб-сайтами, передает cnbeta.com.

Как работает алгоритм

Через User Agent поисковый гигант ограничивает доступ к своим сервисам другим браузерам. Компания планирует заменить такой алгоритм на использование нового API, который будет внедрен в Chrome версии 85 и выше. Начиная с Chrome v81, Google будет вводить постепенный отказ от данной технологии.

User Agent использует специальную строку, в которой содержится имя и номер версии браузера. Во время открытия сайта он получает информацию об ОС и системном языке. В случае несоответствия заранее установленным значениям доступ к определенному числу браузеров и компьютеров запрещается.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Google Chrome Google Новости Техно Техно Интернет
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