Google Pixel 3 Lite и Pixel 3 XL Lite: дата презентации и характеристики бюджетных смартфонов

Компания Google раскрыла подробности о бюджетных смартфонах Pixel 3 Lite и 3 XL Lite. Согласно официальной информации, новинки с урезанной производительностью и по доступной цене поступят в продажу уже весной 2019 года, а предварительные заказы будут принимать уже с февраля.

Об этом сообщает Geekon.

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На данный момент известно, что Google Pixel 3 Lite и 3 XL Lite внешне и по габаритам будут полностью соответствовать базовым версиям смартфонов Pixel, которые представили осенью 2018 года. Единственным исключением станет то, что Pixel 3 XL Lite будет лишен той самой "челки", которая разочаровала всех поклонников техники Google. Этот момент, несомненно, многие считали преимуществом линейки Lite по сравнению с основными моделями, так как вырез на экране Pixel 3 XL большинство признали наиболее неэстетичным.



Google Pixel 3 XL получил непривлекательную "челку"

Технические характеристики, которые Google назвала в официальном анонсе нового смартфона, действительно оказались такими же, какие раньше назывались инсайдерами в осенних утечках. Данные "бюджетные" смартфоны получат процессор Snapdragon 670 или 710, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 32 ГБ.

Последний элемент (32 ГБ основной памяти), многие пользователи считали существенным минусом анонсированной на весну линейки среднего класса смартфонов Pixel Lite. Однако ценник всего в 400 – 500 долларов (около 11000 – 13900 гривен) существенно сглаживает этот минус, учитывая достаточно высокий уровень всех остальных характеристик, включая топовую камеру от Google, признанную лучшей на мобильном рынке.

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