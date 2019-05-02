Google Pixel 3a и Pixel 3a XL: появилась цена "бюджетных" смартфонов

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Google Pixel 3a и Pixel 3a XL: цена и характеристики
Google Pixel 3a и Pixel 3a XL: цена и характеристики / Firstpost

Компания Google запланировала на 7 мая анонс смартфонов среднего уровня Pixel 3a и Pixel 3a XL. Всего за несколько дней до презентации новинок сетевые источники раскрыли стоимость и окончательные характеристики новых "пикселей".

Характеристики Google Pixel 3a. Как сообщает, Google Pixel 3a получит 5,6-дюймовый экран Full HD+ с разрешением 2220×1080 пикселей. Смартфон будет работать под управлением процессора Snapdragon 670 в паре с 3 или 4 ГБ оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 64/128 ГБ.

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Питание обеспечит батарея емкостью 3000 мАч с поддержкой 18-ваттной быстрой подзарядки. Вес Google Pixel 3a – примерно 150 граммов.

Характеристики Google Pixel 3a XL. Более мощный смартфон Google Pixel 3a XL, если верить обнародованным сведениям, оборудуют 6-дюймовым дисплеем Full HD+ с разрешением 2160×1080 пикселей. Эта модель может быть оснащена чипом Snapdragon 670 или Snapdragon 710. Объем оперативной памяти – 4 ГБ. Называют также емкость аккумулятора и вес – 3700 мАч и 170 граммов.

Цена смартфонов. Новинки будут поставляться с операционной системой Android 9 Pie. Что касается стоимости, то цена за Google Pixel 3a стартует от 399 долларов (около 10700 гривен), а Google Pixel 3a XL – от 479 долларов (около 12800 гривен).

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