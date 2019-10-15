Google официально представил смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL: характеристики и цена

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Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL: характеристики, цена, фото
Google Pixel 4: характеристики, фото, цена / 9to5Google

На своем уже традиционном мероприятии Made by Google поисковик представил свои флагманские смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL. Новинки получили обновленный дизайн, мощную начинку и отличные фотовозможности.

Дизайн. Главным изменением в дизайне новых "пикселей" стала квадратная площадка для камер, подобно iPhone 11. Однако поисковик решил не увеличивать количество модулей основной камеры (их здесь, как и раньше только два), учитывая это, решение о редизайне смартфонов выглядит довольно странно.

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Спереди вверху видим довольно толстую рамку, где разместили радар Soli, а также динамик, одинарную фронтальную камеру и комплект датчиков для распознавания лица.

Новинка получила черный, белый и оранжевый цвета корпуса.

Google Pixel 4 та Pixel 4 XL
Камеры разместили в квадратном модуле

Диспелей. Google Pixel 4 и Pixel 4 XL получили дисплей размером 5,7 и 6,3 дюйма соответственно. Оба экраны представлены OLED-панелями с разрешением Full HD+ и QHD+ соответственно. Кроме того экраны смогут похвастаться частотой обновления 90 Гц.

Технические характеристики. Новинки работают на базе топового процессора Snapdragon 855 в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище смартфона представлено в двух вариантах – 64 ГБ и 128 ГБ. Старшая модель "пикселей" получила аккумулятор на 3 700 мАч, а вот младшая сможет предложить батарею всего на 2 800 мАч. Также поддерживается беспроводная зарядка Pixel Stand. 

Google Pixel 4 та Pixel 4 XL
Google Pixel 4 и Pixel 4 XL получили 3 цвета цвета

Обе новинки "из коробки" получают управление операционной системой Android 10. Они имеют защиту от воды и пыли на уровне IP68.

В стандартную комплектацию новинок входит 18-ваттный зарядный адаптер и кабель USB Type-C, а наушников и переходника с USB Type-C на 3,5 мм нет.

Камеры. На стеклянной задней панели разместился двойной модуль основной камеры, который включает основной модуль на 12 Мп (Dual-Pixel), 12 Мп основной и 16 Мп телефото объективы. Селфи-камера представлена модулем на 8 Мп.

Что касается особенностей камеры – потрясающая детализация снимков, в частности во время работы зума, а также впечатляющая ночная съемка. При этом в компании отмечают, что этого удалось достичь благодаря решению в софте, а не через "железо".

Google Pixel 4 та Pixel 4 XL
Возможности камеры впечатляют

Фишки. Среди основных преимуществ новых смартфонов: функция Motion Sense, которая предусматривает управление смартфоном при помощи жестов. Для реализации этой функции используют миниатюрные радары.

Дата выхода и цена. Во время презентации объявили стоимость младшей версии Google Pixel 4, которая стартует от 799 долларов (20 тысяч гривен). Старт продаж начинается от сегодня, 15 октября.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducing Google Pixel 4 – a phone made the Google way. . Google’s most helpful phone yet gets the best photos every time, any time. Capture the stars with Night Sight*, make it feel like the front row with Super Res Zoom, and magically balance light with dual exposure controls. . It’s your copilot for when you need some extra help. Motion Sense** lets you go hands-free by swiping your hand to skip a song while driving or silencing a call with the flick of a wrist when you have greasy pizza fingers. . It helps speed up and simplify tasks with the new Google Assistant, like opening apps, searching across apps, and multitasking on your phone. The new Google Assistant is coming first to Pixel 4. US only. . Pixel 4 starts at $799 and is available in Just Black, Clearly White, and limited edition Oh So Orange. On Sale October 24th. . #madebygoogle #pixel4 . . . . . . . . . . *See g.co/pixel/astrophotography to learn more about astrophotography on Pixel 4 . **Coming soon to Japan. Motion Sense functional in the US, Canada, Singapore, Australia, Taiwan, and most European countries. Not all phone features are controlled by Motion Sense. For more information see g.co/pixel/motionsense"

Допис, поширений Made by Google (@madebygoogle)

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Теги: Техно Новости Техно Google Pixel Google Смартфоны
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