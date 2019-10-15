Google официально представил смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL: характеристики и цена

На своем уже традиционном мероприятии Made by Google поисковик представил свои флагманские смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL. Новинки получили обновленный дизайн, мощную начинку и отличные фотовозможности.

Дизайн. Главным изменением в дизайне новых "пикселей" стала квадратная площадка для камер, подобно iPhone 11. Однако поисковик решил не увеличивать количество модулей основной камеры (их здесь, как и раньше только два), учитывая это, решение о редизайне смартфонов выглядит довольно странно.

Интересно: Google представил стильный ноутбук Pixelbook Go: характеристики и цена

Спереди вверху видим довольно толстую рамку, где разместили радар Soli, а также динамик, одинарную фронтальную камеру и комплект датчиков для распознавания лица.

Новинка получила черный, белый и оранжевый цвета корпуса.



Камеры разместили в квадратном модуле

Диспелей. Google Pixel 4 и Pixel 4 XL получили дисплей размером 5,7 и 6,3 дюйма соответственно. Оба экраны представлены OLED-панелями с разрешением Full HD+ и QHD+ соответственно. Кроме того экраны смогут похвастаться частотой обновления 90 Гц.

Технические характеристики. Новинки работают на базе топового процессора Snapdragon 855 в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище смартфона представлено в двух вариантах – 64 ГБ и 128 ГБ. Старшая модель "пикселей" получила аккумулятор на 3 700 мАч, а вот младшая сможет предложить батарею всего на 2 800 мАч. Также поддерживается беспроводная зарядка Pixel Stand.



Google Pixel 4 и Pixel 4 XL получили 3 цвета цвета

Обе новинки "из коробки" получают управление операционной системой Android 10. Они имеют защиту от воды и пыли на уровне IP68.

В стандартную комплектацию новинок входит 18-ваттный зарядный адаптер и кабель USB Type-C, а наушников и переходника с USB Type-C на 3,5 мм нет.

Камеры. На стеклянной задней панели разместился двойной модуль основной камеры, который включает основной модуль на 12 Мп (Dual-Pixel), 12 Мп основной и 16 Мп телефото объективы. Селфи-камера представлена модулем на 8 Мп.

Что касается особенностей камеры – потрясающая детализация снимков, в частности во время работы зума, а также впечатляющая ночная съемка. При этом в компании отмечают, что этого удалось достичь благодаря решению в софте, а не через "железо".



Возможности камеры впечатляют

Фишки. Среди основных преимуществ новых смартфонов: функция Motion Sense, которая предусматривает управление смартфоном при помощи жестов. Для реализации этой функции используют миниатюрные радары.

Motion Sense helps you get things done on your #pixel4 without touching it. Swipe to skip a song, silence a call with a flick of your hand, and unlock your phone super fast with face unlock. #madebygoogle pic.twitter.com/HAIBtBUsxE — Google (@Google) October 15, 2019

Дата выхода и цена. Во время презентации объявили стоимость младшей версии Google Pixel 4, которая стартует от 799 долларов (20 тысяч гривен). Старт продаж начинается от сегодня, 15 октября.