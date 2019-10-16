Google Pixel 4 или iPhone 11 Pro: чья камера снимает лучше

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Google Pixel 4 или iPhone 11 Pro: чья камера лучше
Google Pixel 4 или iPhone 11 Pro: чья камера лучше / Коллаж/ Техно 24

15 октября компания Google представила новое поколение смартфонов Pixel 4. Одним из главных преимуществ смартфона является его камера. Производитель уже заверил, что это будет одна из лучших камер на рынке.

Журналисты The Verge решили проверить, действительно ли камера Google Pixel 4 настолько крутая. А также сравнили сделанные снимки с фото, которые делает еще одна новинка с мощными камерами – iPhone 11 Pro.

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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ камеры Google Pixel 4

  • Основной сенсор12,2 Мп, f/1.7, 1,4 мкм, OIS,
    угол обзора 77 градусов
  • Вспомогательный сенсор
    16 Мп, f/2.4, 1 мкм, OIS, телеобъектив, угол обзора 52 градуса
  • Фронтальная камера8 Мп, f/2.0, угол обзора 90 градусов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ камеры iPhone 11 Pro

  • Основной сенсор
    12 Мп,  f / 1.8, OIS
    угол обзора 77 градусов
  • Вспомогательный сенсор12 Мп, f/2.4, широкоугольная оптика (120 градусов)
  • Дополнительный сенсор (телеобъектив)12 Мп, f / 2.0
  • Фронтальная камера 12 Мп, f/2.2

Тестирование Pixel 4 и iPhone 11 Pro провели на улицах Лондона. Фото на оба смартфона делали в одно и то же время, в автоматическом режиме, с использованием установленных по умолчанию приложений камер.

Первое фото сделано на Pixel 4, второе – на iPhone 11 Pro

Какая же камера лучше?

При дневном освещении оба смартфона делают очень хорошие фото. При фотографировании людей журналисты считают лучшим Google Pixel 4, ведь он делает более удачные и природные кадры. Этот смартфон значительно лучше справился с балансом света с потолка при гораздо меньшей насыщенности, чем конкурент.

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Первое фото – на Pixel 4, второе – на iPhone 11 Pro

Первое фото – на Pixel 4, второе – на iPhone 11 Pro

Первое фото – на Pixel 4, второе – на iPhone 11 Pro

Но при увеличении более удачные фото вышли в iPhone 11 Pro (это видно на фото подушки).

Селфи сделанное на Pixel 4, второе – на iPhone 11 Pro

Однако, нельзя исключать судьбу субъективности. Какой мартфон по вашему мнению снимает лучше решайте сами.

Первое фото – на Pixel 4, второе – на iPhone 11 Pro

Первое фото – на Pixel 4, второе – на iPhone 11 Pro

Первое фото – на Pixel 4, второе – на iPhone 11 Pro

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Смартфоны Техно iPhone Google Google Pixel iPhone 11 Apple
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