Google Pixel 4: появилась информация о следующем флагмана поисковика

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Google Pixel 4: характеристики
Google Pixel 4: характеристики / Фото из открытых источников

Флагманские смартфоны Google Pixel 3 и Pixel 3 XL дебютировали относительно недавно, однако в сети уже ходят слухи о скором анонсе "упрощенных" версий новинок. В пятницу, 25 января, в сети появилась еще одна интересная информация, которая намекает на разработку смартфона Google Pixel 4.

Согласно новой записью в Geekbench, неанонсированный смартфон под кодовым названием Google Coral оснащен новейшим процессором Snapdragon 855 и 6 ГБ оперативной памяти, сообщает 4PDA.

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Для сравнения, Pixel 3 и Pixel 3 XL получили по 4 ГБ оперативной памяти и по меркам современных флагманов такая цифра выглядит очень скромно. Тестирование устройство проходило под управлением операционной системы Android Q, релиз которой еще не состоялся.

В одноядерном испытании загадочный гаджет смог набрать 3296 баллов, в многоядерном – 9235 баллов. Вероятно, речь идет об инженерном прототипе, ведь ранние тесты топового мобильного процессора демонстрировали высокие результаты.

Google Pixel 4
Результаты тестов Google Pixel 4

Когда Google представит Android Q? Ожидается, что финальную версию Android Q представят на конференции I/O, которую Google планирует провести в мае 2019 года, а ее распространение среди пользователей устройств начнется в сентябре.

Google Pixel 4
Вероятный концепт Google Pixel 4

Когда представят Google Pixel 4? Учитывая то, что презентацию "точек" Google обычно проводит осенью, дебют флагманского Google Pixel 4 на свежей ОС всего лишь вопрос времени.

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Теги: Техно Смартфоны Google Pixel Google
Источник: Техно
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