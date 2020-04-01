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Google Pixel 5 может остаться без топового процессора

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Иллюстративное фото / Tomsguide

Пользователи привыкли к тому, что Google Pixel является представительным флагманом Android и всегда получает передовое железо, отличную камеру, интересный дизайн и безграничную поддержку Google. Примерно через полгода нам должны показать пятое поколение этой линейки, но уже сейчас поползли неприятные слухи о том, что новинка не получит топовый процессор.

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Google Pixel 5 может перестать быть флагманом

Мы привыкли, что новые флагманские телефоны на Android обычно выпускаются с самым современным процессором. В основном это Qualcomm Snapdragon, хотя бывают и исключения в виде Kirin у Huawei и Exynos у Samsung. Хотя, для американского рынка Samsung выпускает свои флагманы на Qualcomm.

Google Pixel 5, как все ждут, тоже должен получить этот процессор, но есть вероятность, что такого не будет, и на это есть сразу несколько причин, отмечают в 9to5google.

Snapdragon 865, представленный в конце прошлого года, без сомнения является отличным процессором. Но у него есть два существенных минуса. Первым является его цена, которая напрямую влияет на итоговую стоимость смартфона. Второй минус это его архитектура. Если просто, этот процессор занимает много места в корпусе. Если сложнее, в него не интегрирован модем X55 и его приходится устанавливать отдельно. Это приводит к более сложной конструкции и недостатка места внутри телефона.

По слухам, именно из-за этих двух причин Google не хочет использовать самый мощный процессор в своем новом смартфоне. Есть вероятность, что она остановит свой выбор на Snapdragon 765G. Это второй по мощности процессор в Qualcomm в актуальной линейке. Этот процессор слабее 865-й, но стоит намного дешевле, не занимает столько места и в него полностью интегрирован модем с поддержкой 5G. Это первый SoC-чип от Qualcomm со встроенным 5G.

Когда выйдет Google Pixel 5

Из-за пандемии коронавируса новый Google Pixel 5 мы должны увидеть осенью этого года. На несколько месяцев раньше должен появиться Google Pixel 4a. На нем компания сможет лишний раз убедиться в правильности своего выбора.

Если Pixel 4a будет хорошо работать, Google будет намного проще объяснить потенциальным покупателям, что они не должны гнаться за цифрами в спецификациях iPhone 12 или Samsung Galaxy Note 20. Купив Pixel они получат больше за меньшие деньги. Вместе с тем немного сойдет волна критики, которая всегда обваливалась на ценник и время автономной работы смартфонов от Google.

Сколько стоит новый Google Pixel

Если Google выйдет из гонки за топовые процессоры, цена нового смартфона может составить не более 800-850 долларов. Именно такая цена будет его главным конкурентным преимуществом. А очень хорошая поддержка и фирменные фишки Android только закрепят успех. Тем более, что в условиях экономического кризиса люди не захотят тратить много денег на телефон.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Google Google Pixel Смартфоны
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