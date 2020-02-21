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Как будет выглядеть смартфон Google Pixel 5: появился первый снимок

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На знімку – Google Pixel 4 / mobile-review.com

В сети появилась первая информация о предстоящем флагманском смартфоне от Google – Pixel 5. Снимок с изображением будущей новинки показал американский блоггер Джон Проссер с канала Front Page Tech.

Что нового

Первое, что привлекает внимание, блок камеры. Он получил очень необычную U-образную форму. Там разместят тройную камеру и вспышку. Цвет корпуса на рендере – белый. Но вспоминая предыдущие версии Pixel можно предположить, что будут доступны и другие яркие цвета.

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Что касается передней панели, то она мало чем отличается от предшественника. Вверху производитель сохранил толстую рамку, где будут размещены датчики Soli. Правда, по сравнению с Pixel 4, рамка будет немного тоньше.

Технические характеристики

К сожалению, информации о характеристиках смартфона пока маловато. Известно лишь, что Pixel 5 получит новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 и поддержку сети пятого поколения (5G).

Его также оснастят реверсивной беспроводной зарядкой (смартфон сможет заряжать другие девайсы). То есть, "классический набор" флагмана в 2020 году.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Google Google Pixel Новости Техно Техно Смартфоны
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