Как будет выглядеть смартфон Google Pixel 5: появился первый снимок
В сети появилась первая информация о предстоящем флагманском смартфоне от Google – Pixel 5. Снимок с изображением будущей новинки показал американский блоггер Джон Проссер с канала Front Page Tech.
Что нового
Первое, что привлекает внимание, блок камеры. Он получил очень необычную U-образную форму. Там разместят тройную камеру и вспышку. Цвет корпуса на рендере – белый. Но вспоминая предыдущие версии Pixel можно предположить, что будут доступны и другие яркие цвета.
Интересно: Владельцы смартфонов Samsung получили странное уведомление: что оно означает
Что касается передней панели, то она мало чем отличается от предшественника. Вверху производитель сохранил толстую рамку, где будут размещены датчики Soli. Правда, по сравнению с Pixel 4, рамка будет немного тоньше.
Технические характеристики
К сожалению, информации о характеристиках смартфона пока маловато. Известно лишь, что Pixel 5 получит новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 и поддержку сети пятого поколения (5G).
Его также оснастят реверсивной беспроводной зарядкой (смартфон сможет заряжать другие девайсы). То есть, "классический набор" флагмана в 2020 году.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно