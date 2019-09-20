Google Pixel Watch: инженеры компании рассказали о будущем смарт-часов

Google официально объявила дату презентации новых смартфонов Pixel, однако уже второй год подряд представители компании не вспоминают о смарт-часах Pixel Watch. Журналистам удалось узнать, почему разработка умного устройства задержалась и когда оно наконец появится на рынке.

По данным издания Business Insider со ссылкой на заявление бывших сотрудников компании, Google действительно готовилась представить умные часы в 2016 году.

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Разработка устройства. Но незадолго до предполагаемого анонса разработку отменили –инженерам не удалось наладить процесс синхронизации гаджета со смартфонами. По словам одного из разработчиков, устройство "не было похоже на то, что принадлежало бы к семейству Pixel".

Выход на рынок разработки. Позже экспериментальная новинка дебютировала в двух конфигурациях под названиями LG Watch Sport и LG Watch Style в 2017 году.



Pixel Watch вышли на рынок под брендом LG

Оба устройства получили процессор Qualcomm Snapdragon 210 и операционную систему Google Wear 2.0, но не получили достаточной популярности на рынке для конкуренции с Apple Watch и умными часами Samsung на базе Tizen OS.

Релиз Pixel Watch. В 2018 году Google опровергла слухи о релизе Pixel Watch, и, по данным источника, новинка не будет представлена ​​15 октября 2019 года вместе с новой линейкой смартфонов.

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Вероятность анонса Pixel Watch. Однако покупка корпорацией компании Fossil, производителя часов на Wear OS, и недавние утечки о разработке нового устройства вероятно свидетельствуют о появлении Pixel Watch в ближайшем будущем.

По слухам, гаджет под кодовым названием Diana будет совмещать цифровые и аналоговые технологии. Приблизительная дата релиза, характеристики и цена будущей новинки неизвестны.

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