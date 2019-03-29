Google Pixelbook 2 "засветился" на видео

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Google готовит к выпуску новый Pixelbook 2
Google готовит к выпуску новый Pixelbook 2 / 9to5Google

Слухи относительно хромбука под кодовым именем Atlas производства Google ходят в сети уже давно. Однако в интернете опубликовали два видеоролика с потенциальным Google Pixelbook 2 в главной роли.

Однако в видео, которое обнаружил ресурс About Chromebooks и блогер Брэндон Лалл в базе Chromium Bug Tracker, показано устройство, совсем не похожее на изготовленные ранее компанией Google хромбуки, говорится на сайте 9to5 Google.

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Хотя у новинки такие же толстые рамки, у его экрана соотношение сторон составляет не 3:2, как в Pixelbook, а более распространенное 16:9. К тому же над клавиатурой есть надпись ProductName, а не лейбл G, которым обычно обозначаются прототипы Google.

Google Pixelbook 2 показали на видео

Второе видео еще раз подтверждает, что это будет обычный ноутбук, не трансформирующийся в планшет. Такое решение выглядит вполне логичным, так как новый ноутбук-трансформер может стать прямым конкурентом планшета "2-в-1" Pixel Slate, вытесняя его с рынка.

Google Pixelbook 2 могут представить в этом году – смотрите видео

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Теги: Новости Техно Техно Google Pixel Google ноутбук Гаджеты
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