Google Play Protect "завалил" тест по защите Android-устройств

Сервис Google Play Protect, предназначенный для блокировки вредоносных программ, сегодня установлен на более чем 2,5 миллиардах Android-устройств. Проверить его "на прочность" взялась независимая компания по оценке антивирусных программ AV-Test. Результаты тестирования оказались далекими от ожидаемых.

В программу испытаний вошли три различные методики, позволяющие оценить работу основного инструмента защиты Android-гаджетов от установки мошеннического софта с Google Play, сообщает Techradar.

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Для определения возможностей популярного сервиса было привлечено около 6700 различных вредоносных приложений. Кроме Play Protect, в сравнительном тестировании участвовали и антивирусные продукты других разработчиков: Avira, Bitdefender, G Data, Kaspersky, NortonLifeLock, SK Telecom и Trend Micro.

Результаты тестирования

По результатам проверки инструмент безопасности Google набрал 6 баллов из 18 возможных. Оказалось, что новые подозрительные программы, которые появились в течение последних 24 часов, сервис обнаружил только в 37% случаев. Из вредоносных приложений, которые находились в магазине больше чем четыре недели, "попались" лишь 33%, при этом было зафиксировано 30 ложных срабатываний. Специализированные программы продемонстрировали эффективность, близкую к 100%.

Владельцам Android-устройств не следует полагаться только на Play Protect. Поскольку его показатели выявления продемонстрировали сравнительно низкие результаты. Настоятельно рекомендуется использовать сторонние приложения для обеспечения безопасности,

– отметили исследователи AV-Test.

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