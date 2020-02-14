Google по ошибке опубликовала новые подробности Android 11
Несмотря на попытки инсайдеров узнать больше информации про операционную систему Android 11, Google старается не допускать утечек. Но одна ошибка администраторов раздела для разработчиков показала много интересного. В сети появился список нововведений, а саму операционную систему и вовсе предложили испытать авторам программ.
В течение нескольких часов специальный раздел официального сайта Google для разработчиков украшало приглашение к тестированию Android 11 Developer Preview. Позже компания закрыла страницу, вернув прежнее описание преимуществ и особенностей Android 10, сообщает 9to5google.
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Похоже, что в Google произошел случайный фальстарт, и предложение было опубликовано слишком рано. Однако инсайдеры связали такую ситуацию с тем, что первые бета-версии новой ОС в этом году будут доступны гораздо раньше, чем в случае с Android 10.
Приглашение к тестированию нового Android 11
Что известно о Android 11
Из особенностей, которые были указаны в описании к Android 11, стоит обратить внимание на несколько ключевых пунктов:
- изменение работы программы после ее выхода под новую ОС;
- улучшенные средства защиты пользовательской конфиденциальности – их должны учесть разработчики приложений после выхода Android 11;
- новые API, связанные с отправкой данных, работой с медиа, биометрией, NNAPI и другими функциями.
Отдельно стоит отметить наличие пункта, связанного с работой интерфейса новой ОС на смартфонах с гибкими дисплеями. Google уже создала SDK и эмулятор для устройств вроде Samsung Galaxy Fold, а с выходом Android 11 корпорация планирует улучшить поддержку таких гаджетов.
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