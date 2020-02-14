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Google по ошибке опубликовала новые подробности Android 11

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Появилась новая информация об Android 11 / hwp

Несмотря на попытки инсайдеров узнать больше информации про операционную систему Android 11, Google старается не допускать утечек. Но одна ошибка администраторов раздела для разработчиков показала много интересного. В сети появился список нововведений, а саму операционную систему и вовсе предложили испытать авторам программ.

В течение нескольких часов специальный раздел официального сайта Google для разработчиков украшало приглашение к тестированию Android 11 Developer Preview. Позже компания закрыла страницу, вернув прежнее описание преимуществ и особенностей Android 10, сообщает 9to5google.

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Похоже, что в Google произошел случайный фальстарт, и предложение было опубликовано слишком рано. Однако инсайдеры связали такую ситуацию с тем, что первые бета-версии новой ОС в этом году будут доступны гораздо раньше, чем в случае с Android 10.


Приглашение к тестированию нового Android 11

Что известно о Android 11

Из особенностей, которые были указаны в описании к Android 11, стоит обратить внимание на несколько ключевых пунктов:

  • изменение работы программы после ее выхода под новую ОС;
  • улучшенные средства защиты пользовательской конфиденциальности – их должны учесть разработчики приложений после выхода Android 11;
  • новые API, связанные с отправкой данных, работой с медиа, биометрией, NNAPI и другими функциями.

Отдельно стоит отметить наличие пункта, связанного с работой интерфейса новой ОС на смартфонах с гибкими дисплеями. Google уже создала SDK и эмулятор для устройств вроде Samsung Galaxy Fold, а с выходом Android 11 корпорация планирует улучшить поддержку таких гаджетов.

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Автор: Михаил Года
Теги: Android Google Новости Техно Смартфоны Техно
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