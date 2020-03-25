Google поддержал информационную кампанию Минздрава по противодействию коронавирусу

В Министерстве здравоохранения Украины договорились о сотрудничестве с компанией Google. Поисковик будет сотрудничать в рамках информационной поддержки, направленной на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Украине.

Ведомство на своей фейсбук-странице отметило, что получило грант в размере 500 тысяч долларов, направленных на поисковую кампанию в рамках приоритетизации официальных источников информации.

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Что это даст

Это позволит пользователям Google в Украине в первую очередь получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации относительно ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине, а также минимизировать использование недостоверных источников.

Ситуация с Covid-19 в Украине

По состоянию на 25 марта лабораторно подтверждено 113 случаев заболевания коронавирусом в следующих областях:

Черновицкая – 38 (1 умер),

г. Киев – 31,

Киевская – 22

Ивано-Франковская – 5 (1 умер),

Тернопольская – 4,

Днепропетровскас – 2,

Житомирская – 2 (1 умер),

Запорожская – 2,

Львовская – 2,

Волынская – 1,

Донецкая – 1,

Луганская – 1,

Одесская – 1,

Черкасская – 1.

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