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Google поддержал информационную кампанию Минздрава по противодействию коронавирусу

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В Министерстве здравоохранения Украины договорились о сотрудничестве с компанией Google. Поисковик будет сотрудничать в рамках информационной поддержки, направленной на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Украине.

Ведомство на своей фейсбук-странице отметило, что получило грант в размере 500 тысяч долларов, направленных на поисковую кампанию в рамках приоритетизации официальных источников информации.

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Что это даст

Это позволит пользователям Google в Украине в первую очередь получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации относительно ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине, а также минимизировать использование недостоверных источников.

Ситуация с Covid-19 в Украине

По состоянию на 25 марта лабораторно подтверждено 113 случаев заболевания коронавирусом в следующих областях:

  • Черновицкая – 38 (1 умер),
  • г. Киев – 31,
  • Киевская – 22
  • Ивано-Франковская – 5 (1 умер),
  • Тернопольская – 4,
  • Днепропетровскас – 2,
  • Житомирская – 2 (1 умер),
  • Запорожская – 2,
  • Львовская – 2,
  • Волынская – 1,
  • Донецкая – 1,
  • Луганская – 1,
  • Одесская – 1,
  • Черкасская – 1.

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Автор: Михаил Года
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Google Министерство здравоохранения Украины Новости Техно Техно Интернет
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