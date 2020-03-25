Google поддержал информационную кампанию Минздрава по противодействию коронавирусу
В Министерстве здравоохранения Украины договорились о сотрудничестве с компанией Google. Поисковик будет сотрудничать в рамках информационной поддержки, направленной на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Украине.
Ведомство на своей фейсбук-странице отметило, что получило грант в размере 500 тысяч долларов, направленных на поисковую кампанию в рамках приоритетизации официальных источников информации.
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Что это даст
Это позволит пользователям Google в Украине в первую очередь получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации относительно ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине, а также минимизировать использование недостоверных источников.
Ситуация с Covid-19 в Украине
По состоянию на 25 марта лабораторно подтверждено 113 случаев заболевания коронавирусом в следующих областях:
- Черновицкая – 38 (1 умер),
- г. Киев – 31,
- Киевская – 22
- Ивано-Франковская – 5 (1 умер),
- Тернопольская – 4,
- Днепропетровскас – 2,
- Житомирская – 2 (1 умер),
- Запорожская – 2,
- Львовская – 2,
- Волынская – 1,
- Донецкая – 1,
- Луганская – 1,
- Одесская – 1,
- Черкасская – 1.
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