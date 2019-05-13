Google поделилась новыми деталями о "секретной" операционной системе Fuchsia

На конференции для разработчиков Google I / O 2019 поисковый гигант помимо анонса новой версии Android, впервые поделился деталями относительно новой операционной системы Fuchsia. О "секретном" проекте рассказал Хироши Локхаймер, который отвечает за Android и Chrome OS.

Что известно о новой операционной системе? Как сообщает SlashGear, по словам Локхаймера, Fuchsia будет абсолютно новой системой. При ее создании компания учитывает уроки, полученные при работе с Android и Chrome OS.

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Он также отметил, что операционная система является экспериментом с различными форм-факторами.

Fuchsia OS создается не только для телефонов и ПК. В мире интернета вещей растет число устройств, которым нужны операционные системы, новые среды выполнения и тому подобное. Я думаю, что может спокойно существовать несколько операционных систем с различными преимуществами и специализациями. Fuchsia – одна из них, поэтому следите за обновлениями,

– отметил Хироши Локхаймер.

Представитель Google также подчеркнул, что Fuchsia является экспериментальным проектом и некоторые ее части или функции могут быть использованы в других продуктах компании.

Перспективы. Судя по словам Локхаймера, Fuchsia не заменит Android и Chrome OS, как ранее предполагалось, а дополнит список. Новая ОС может использоваться для устройств интернета вещей, умного дома и тому подобное.

Напомним, что каждый желающий может испытать ранюю версию Fuchsia просто в браузере.

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